Haqqımızda

Tramp Cənubi Koreyadan hərbi bazanı ABŞ-nin mülkiyyətinə verməsini xahiş etmək istəyir

Tramp Cənubi Koreyadan hərbi bazanı ABŞ-nin mülkiyyətinə verməsini xahiş etmək istəyir Ağ Ev rəhbəri Donald Tramp Seuldan Koreya Respublikasında icarəyə götürülmüş böyük hərbi bazanın mülkiyyət hüququnun ABŞ-yə keçməsini xahiş etməyi düşünür.
Digər ölkələr
25 avqust 2025 23:48
Tramp Cənubi Koreyadan hərbi bazanı ABŞ-nin mülkiyyətinə verməsini xahiş etmək istəyir

Ağ Ev rəhbəri Donald Tramp rəsmi Seuldan Koreya Respublikasında icarəyə götürülmüş böyük hərbi bazanın mülkiyyət hüququnun ABŞ-yə keçməsini xahiş etməyi düşünür.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Tramp Ağ Evdə cənubi koreyalı həmkarı Li Ce Myon ilə görüşün əvvəlində jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

"Bəlkə də, etmək istədiyim işlərdən biri onlardan bizim böyük bir qalamız olan torpağın mülkiyyət hüququnu təhvil vermələrini xahiş etməkdir. Söhbət böyük hərbi bazadan gedir. Mən görmək istərdim ki, biz icarədən qurtula bilək, nəhəng hərbi bazamız olan torpaqlara sahib ola bilək", - o bildirib.

O, Cənubi Koreyada yerləşən ABŞ hərbçilərinin sayının azaldılması ehtimalını şərh etməkdən boyun qaçırıb: "Mən indi bu barədə danışmaq istəmirəm, çünki biz dost olmuşuq və dost olaraq qalırıq".

ABŞ Prezidenti xatırladıb ki, Koreya Respublikasında 40 mindən çox ABŞ hərbçisi var.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Трамп хочет попросить Южную Корею передать в собственность США военную базу

Ən vacib xəbərlər

Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
25 avqust 2025 11:09
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 20:22
Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
FotoTürkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
22 avqust 2025 17:43
Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi