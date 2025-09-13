İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Tramp ABŞ-dəki etirazların Sorosun təşkil etdiyini düşünür

    Digər ölkələr
    • 13 sentyabr, 2025
    • 06:45
    Tramp ABŞ-dəki etirazların Sorosun təşkil etdiyini düşünür

    ABŞ prezidenti Donald Tramp Corc Sorosun ölkədə etiraz aksiyalarının təşkilində iştirakı ilə bağlı araşdırma aparmaq niyyətində olduğunu növbəti dəfə bəyan edib.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu D.Tramp "Fox News" telekanalına müsahibəsində deyib

    "Biz Sorosun arxasınca gedəcəyik, çünki düşünürəm ki, bu, ona və digər insanlara qarşı RICO (Cinayət təşkilatları haqqında qanun) işidir, çünki bunlar sadəcə etirazlardan daha çox şeydir, əsl iğtişaşlardır, bunlar küçə iğtişaşlarıdır", - Amerika lideri qeyd edib.

    Xatırladaq ki, avqustun 27-də Tramp artıq Soros və oğlunu ölkədəki zorakı etirazlara dəstək verdiyinə görə məsuliyyətə cəlb etməyə çağırmışdı.

    "Biz daha bu dəlilərin Amerikanı parçalamasına imkan verməyəcəyik. Soros və onun psixopatlar qrupu ölkəmizə çox böyük ziyan vurdular".

    Трамп пообещал "заняться Соросом" из-за подозрений в организации протестов в США

