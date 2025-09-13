Трамп пообещал "заняться Соросом" из-за подозрений в организации протестов в США

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении провести расследование в отношении американского финансиста Джорджа Сороса из-за его причастности к организации протестов в стране.

Как передает Report, об этом Д. Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News

"Мы займемся Соросом, потому что, по моему мнению, это дело RICO (закон о преступных организациях - ред.) против него и других людей, ведь это больше, чем просто протесты. Это настоящие волнения, это уличные беспорядки", - отметил американский лидер.

Напомним, что 27 августа Трамп уже призывал привлечь к ответственности Сороса и его сына за поддержку насильственных протестов в стране. "Мы больше не позволим этим безумцам разрывать Америку на части. Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране", - заявил президент США в социальной сети Truth Social.