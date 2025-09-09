İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Tramp ABŞ-də ukraynalı qadının qətlində demokratları təqsirləndirib

    Digər ölkələr
    • 09 sentyabr, 2025
    • 06:04
    Tramp ABŞ-də ukraynalı qadının qətlində demokratları təqsirləndirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp sentyabrın 9-da bildirib ki, demokratlar Amerikanın Şarlott şəhərində (Şimali Karolina) ukraynalı qaçqının qətlinə görə məsuliyyət daşıyırlar, çünki cinayətkarlıqla fəal mübarizə aparmırlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri "Truth Sosial"da yazıb.

    Vaşinqton administrasiyasının rəhbəri qeyd edib ki, o, Şarlottda ictimai nəqliyyatda hərəkət edən ukraynalı gənc qaçqının ruhi xəstənin vəhşicəsinə hücumuna məruz qaldığı dəhşətli videonu görüb. Media daha əvvəl xəbər verib ki, avqustun 22-də amerikalı Dekarlos Braun tramvayda 23 yaşlı ukraynalı qaçqın İrina Zarutskayaya bıçaqla hücum edib. Qız aldığı xəsarətlərdən hadisə yerindəcə keçinib. Braun saxlanılıb və qətldə ittiham olunub.

    Trampın sözlərinə görə, cinayətkar məşhur residivist olub və o, əvvəllər 14 dəfə saxlanılıb, lakin onlara heç bir pul ödəmədən girov müqabilində sərbəst buraxılıb. "Belə cinayətkarlar həbs edilməlidir", - Amerika lideri vurğulayıb.

    Onun fikrincə, ukraynalı qaçqının qanı indi pis insanları həbsə atmaqdan imtina edən demokratların əlindədir. Tramp hesab edir ki, bu, Şimali Karolinanın keçmiş qubernatoru Roy Kuperə də aiddir. Bu demokrat siyasətçi yuxarıda adı çəkilən ştatdan senatorluğa namizədliyini irəli sürüb.

    "Şimali Karolina, bütün ştatların qanun və nizama ehtiyacı var və bunu yalnız respublikaçılar təmin edə bilər. Bundan əlavə, əsas mediada bu dəhşətli faciə ilə bağlı hiddət haradadır?" - Tramp vurğulayıb.

    O, Şimali Karolinadan senatorluğa da namizədliyini irəli sürən respublikaçı Mayk Uotlinin namizədliyini dəstəklədiyini qeyd edib.

    Donald Tramp Hücum Ukraynalı qaçqın
    Трамп возложил на демократов ответственность за убийство украинки в США

    Son xəbərlər

    06:32

    Fransa hökuməti hava nəqliyyatında fasilələrin olacağını proqnozlaşdırır

    Digər ölkələr
    06:04

    Tramp ABŞ-də ukraynalı qadının qətlində demokratları təqsirləndirib

    Digər ölkələr
    05:38

    KİV: Boris Conson baş nazir əlaqələrindən qazanc əldə edib

    Digər ölkələr
    05:19

    Çin dənizdən 11 peyki olan "Jielong-3" raketini kosmosa göndərib

    Digər ölkələr
    04:46

    BMT Baş Assambleyasının yeni sessiyası sentyabrın 9-da başlayacaq

    Digər ölkələr
    04:18

    Sorğu: Fransızların 61 %-i Baş nazirin istefasından sonra parlamentin buraxılmasının tərəfdarıdır

    Digər ölkələr
    03:50

    KİV: "İstəklilər koalisiyası" ABŞ-nin Ukrayna üzərində hava qalxanını müzakirə edir

    Digər ölkələr
    03:20

    İtaliya yığmasının baş məşqçisi: "İsrail millisi ilə oyun kabus idi"

    Futbol
    02:53

    Pentaqon rəhbəri Puerto-Rikoya səfər edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti