    • 09 сентября, 2025
    • 04:58
    Трамп возложил на демократов ответственность за убийство украинки в США

    Президент США Дональд Трамп 9 сентября заявил, что демократы несут ответственность за убийство украинской беженки в американском городе Шарлотт (штат Северная Каролина), поскольку активно не борются с преступностью.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

    Глава вашингтонской администрации отметил, что видел "ужасную видеозапись", на которой "молодая украинская беженка", ехавшая на общественном транспорте в Шарлотте, "подверглась жестокому нападению со стороны психически нездорового" мужчины. Как сообщали ранее СМИ, 22 августа американец Декарлос Браун напал с ножом на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в трамвае. Девушка умерла на месте от полученных травм. Браун позднее был задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве.

    По словам Трампа, "преступник был известным рецидивистом", которого ранее 14 раз задерживали, но освобождали под залог без выплаты им денежных средств. "Такие преступники должны быть под замком", - подчеркнул американский лидер. По его мнению, теперь кровь украинской беженки "на руках демократов, которые отказываются сажать плохих людей в тюрьму". Трамп считает, что это относится и к бывшему губернатору Северной Каролины Рою Куперу. Этот политик-демократ претендует на пост сенатора от упомянутого штата.

    "Северной Каролине и всем штатам нужны закон и порядок, обеспечить их могут лишь республиканцы! Кроме того, где возмущение основных СМИ из-за этой ужасной трагедии?" - подчеркнул Трамп. Он отметил, что поддерживает кандидатуру республиканца Майка Уотли, который также претендует на пост сенатора от Северной Каролины.

