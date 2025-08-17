Haqqımızda

“The Times”: Avropa özünümüdafiə yanaşmasını tamamilə dəyişməlidir

“The Times”: Avropa özünümüdafiə yanaşmasını tamamilə dəyişməlidir ABŞ-nin qitənin təhlükəsizliyinə sadiqliyindən geri çəkilməsinə görə Avropa ölkələri sosial sahə hesabına özünümüdafiə yanaşmasını tamamilə dəyişməli olacaq.
17 avqust 2025 15:26

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “The Times” məlumat yayıb.

“Amerikanın Avropa təhlükəsizliyindən geri çəkilməsi davam edir və getdikcə aydınlaşır ki, Qərb öz taleyinin sahibi olmaq istəyirsə, özünümüdafiə yanaşmasını tamamilə dəyişməli olacaq”, - məqalədə deyilir.

Qeyd olunub ki, Avropa ölkələrinin müdafiə xərclərini artırması istər-istəməz digər sahələrdə də ixtisarlara səbəb olur.

Britaniyalı general, Birləşmiş Qüvvələrin keçmiş baş komandanı Riçard Barrons deyib: “Biz təklif etdiyimiz səxavətli sosial təminata xələl gətirmədən müdafiə xərclərini necə artıracağımızla bağlı mübahisəyə girmişik”.

Məqalə müəllifləri vurğulayıblar ki, əgər ABŞ Ukraynaya Kiyevin hərbi əməliyyatlarını dəstəkləyən kəşfiyyat məlumatlarını verməkdən imtina edərsə, onda onun dəyişdirilməsi Avropa üçün “bahalı və çətin” olacaq.

“Avropanın “Böyük Üçlüyü” - Böyük Britaniyanın baş naziri Kir Starmer, Fransa prezidenti Emmanuel Makron və Almaniya Kansleri Fridrix Merts Ukraynaya qətiyyətlə sadiqdirlər və Rusiyaya qarşı dururlar. Ancaq hər üçü də ölkə daxilində populyar deyil, müdafiə qurbanları tələb edir və ictimai dəstək baxımından çox az şey təklif edirlər. Bir neçə ildən sonra bu ölkələrdə Rusiyaya daha az sərt münasibət bəsləyən Naycel Faraj, Marin Le Pen və Almaniya üçün Alternativ partiyası hakimiyyətə gələ bilər. Əsl sual uzunmüddətli perspektivdədir. Tutaq ki, atəşkəs var. Biz avropalılar bütün bu müdafiə xərclərini ödəyə bilərikmi?”.

