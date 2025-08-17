“The Telegraph”: Putin bütün Donetsk vilayətini döyüşsüz istəyir

ABŞ prezidenti Donald Tramp Rusiya lideri Vladimir Putinin müharibənin dayandırılması müqabilində Ukraynanın şərqindəki mühüm ərazilərin Moskvaya verilməsi planını dəstəklədiyini bildirib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə “The Telegraph” nəşri mənbələrə istinadən xəbər verib.
Qeyd olunub ki, Kreml Ukraynadan hazırda bəzi hissələri Kiyevin nəzarətində olan Donetsk bölgəsini verməsini tələb edib.
Buna cavab olaraq Putin cəbhə xəttini donduracağını və növbəti hücum hərəkətlərini dayandıracağını vəd edib. KİV-in məlumatına görə, bu tələblər Putinin Alyaskada Trampla görüşündə səsləndirilib.
Bazar ertəsi (18 avqust) Tramp bu şərtləri Vaşinqtonda Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiyə təqdim etməyi planlaşdırır.
Respublikaçı mənbələr Trampın ərazi güzəştlərini “sülhün qiymətinin bir hissəsi” kimi gördüyünü bildirib. Eyni zamanda o, Kiyevə NATO-nun 5-ci maddəsinə bənzər təhlükəsizlik zəmanətləri təklif edib ki, bu da ABŞ və Avropa müttəfiqlərini Rusiyanın yeni təcavüzünə cavab verməyə məcbur edəcək.
Avropa liderləri Zelenskinin Ukrayna torpaqlarının təhvil verilməsi ilə bağlı Trampın kəskin reaksiyasına səbəb ola biləcək istənilən təklifi qəti şəkildə rədd edəcəyindən narahatdırlar.
Böyük Britaniya, Fransa və Almaniyanın başçılıq etdiyi koalisiya liderlərinin sammitdən əvvəl bazar günü Vaşinqtonda görüşü planlaşdırılır. London vurğulayıb ki, ərazi güzəştləri ilə bağlı istənilən razılaşma yalnız Ukrayna hökumətinin razılığı ilə edilə bilər.
Prezident Zelenski əhaliyə müraciətində müttəfiqlərinə dəstəyə görə təşəkkür edib və bildirib ki, “Ukrayna öz ərazilərindən imtina etməyi müzakirə etməyə hazır deyil”. Onun sözlərinə görə, sülhün əsas şərti “qətllərə tam son qoyulması və ukraynalıların təhlükəsizliyinə təminat verilməsi” olaraq qalmalıdır.