İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü

    "Telegraph": London polisi odlu silahla təchiz edilə bilər

    Digər ölkələr
    • 15 sentyabr, 2025
    • 08:53
    Telegraph: London polisi odlu silahla təchiz edilə bilər

    Böyük Britaniyada polis departamenti müdafiə üçün Londondakı patrul məmurlarına odlu silah verilməsini nəzərdən keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Daily Telegraph" departamentin təhlükəsizlik araşdırmasının daxili hesabatına istinadən məlumat yayıb.

    Qəzetin yazdığına görə, odlu silahlar hazırda yalnız nadir hallarda mütəxəssis bölmələrində yüksək hazırlıqlı zabitlərdə olur. Odlu silah tədbirlərdə təhlükəsizliyi təmin etmək və təhlükəli heyvanları vurmaq üçün də istifadə olunur.

    Nəşr vurğulayıb ki, rəhbərlik zabitləri yenidən silahlandırmaq tövsiyəsini rədd edib, çünki bu, polisin məcbur etmək əvəzinə, ictimaiyyətə xidmət etməsi prinsipi ilə Britaniyanın polisçilik ənənəsinə ziddir.

    Əvəzində 2027-ci ilin yayına kimi 10 min zabitin təlim keçməsi, həmçinin hər kəsin dəyənək və bibər qazı ilə təmin edilməsi planlaşdırılır.

    London oldu silah Britaniya polis

    Son xəbərlər

    09:18

    "Starlink"in işində dünya üzrə fasilələr qeydə alınıb

    İKT
    09:06

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (15.09.2025)

    Maliyyə
    09:00

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın daha üç güləşçisi bu gün mübarizəyə başlayacaq

    Fərdi
    08:53
    Foto

    Dərsə gedən bir uşaq - FOTOREPORTAJ

    Elm və təhsil
    08:53

    "Telegraph": London polisi odlu silahla təchiz edilə bilər

    Digər ölkələr
    08:39
    Foto

    Naxçıvanda bu il 3 822 şagird birinci sinfə gedib

    Elm və təhsil
    08:24

    Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb

    Hadisə
    08:22

    NİİM məktəblərin yaxınlığında tıxacın yaranmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər həyata keçirir

    İnfrastruktur
    08:17

    DYP yeni tədris ilinin başlanması ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti