"Telegraph": London polisi odlu silahla təchiz edilə bilər
- 15 sentyabr, 2025
- 08:53
Böyük Britaniyada polis departamenti müdafiə üçün Londondakı patrul məmurlarına odlu silah verilməsini nəzərdən keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Daily Telegraph" departamentin təhlükəsizlik araşdırmasının daxili hesabatına istinadən məlumat yayıb.
Qəzetin yazdığına görə, odlu silahlar hazırda yalnız nadir hallarda mütəxəssis bölmələrində yüksək hazırlıqlı zabitlərdə olur. Odlu silah tədbirlərdə təhlükəsizliyi təmin etmək və təhlükəli heyvanları vurmaq üçün də istifadə olunur.
Nəşr vurğulayıb ki, rəhbərlik zabitləri yenidən silahlandırmaq tövsiyəsini rədd edib, çünki bu, polisin məcbur etmək əvəzinə, ictimaiyyətə xidmət etməsi prinsipi ilə Britaniyanın polisçilik ənənəsinə ziddir.
Əvəzində 2027-ci ilin yayına kimi 10 min zabitin təlim keçməsi, həmçinin hər kəsin dəyənək və bibər qazı ilə təmin edilməsi planlaşdırılır.