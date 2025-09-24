Tailandın yeni Nazirlər Kabineti Kral qarşısında and içib
Digər ölkələr
- 24 sentyabr, 2025
- 18:40
Baş nazir Anutin Çarnvirakulun rəhbərlik etdiyi Tailandın yeni Nazirlər Kabineti Kral Maha Vaçiralonqkornun qarşısında and içib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" məlumat yayıb.
Yeni Baş nazir sentyabrın 5-də keçirilən parlamentin növbədənkənar iclasının səsvermə nəticələrinə əsasən sentyabrın 7-də vəzifəsinə təsdiq edilib.
