    Новый кабинет министров Таиланда принес присягу королю

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 17:58
    Новый кабинет министров Таиланда принес присягу королю

    Новый кабинет министров Таиланда во главе с премьер-министром Анутином Чарнвиракулом принес присягу королю Махе Вачиралонгкорну.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

    Нового премьера утвердили в должности 7 сентября по результатам голосования на внеочередном заседании парламента, состоявшегося 5 сентября.

    Предыдущего премьера Паетонгтарн Шинаватру отстранили 29 августа по итогам этического расследования.

