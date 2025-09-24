Новый кабинет министров Таиланда принес присягу королю
- 24 сентября, 2025
- 17:58
Новый кабинет министров Таиланда во главе с премьер-министром Анутином Чарнвиракулом принес присягу королю Махе Вачиралонгкорну.
Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.
Нового премьера утвердили в должности 7 сентября по результатам голосования на внеочередном заседании парламента, состоявшегося 5 сентября.
Предыдущего премьера Паетонгтарн Шинаватру отстранили 29 августа по итогам этического расследования.
