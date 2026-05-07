Tahir Əndrabi: İslamabad İran və ABŞ arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edir
Digər ölkələr
- 07 may, 2026
- 15:49
Pakistan İran və ABŞ arasında münaqişənin dayandırılması barədə sazişin tezliklə imzalanacağına ümid edir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al-Jazeera" Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Tahir Əndrabiyə istinadən məlumat yayıb.
XİN daha ətraflı şərh verməkdən imtina edib.
"Vasitəçilər olaraq, təfərrüatları açıqlamaqla hər iki tərəfin etibarını itirməyəcəyik. İmzalanma mərasiminin İslamabadda baş tutması bizim üçün böyük şərəf olardı", - Pakistan XİN-dən bildirilib.
Pakistan hazırda münaqişə tərəfləri arasında vasitəçidir.
Son xəbərlər
16:16
Azərbaycan və Monqolostanın prokurorluq orqanları informasiya mübadiləsi həyata keçirəcəklərXarici siyasət
16:15
Azərbaycan və Finlandiya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilibXarici siyasət
16:09
Bakıda tramvay nəqliyyatını "Bakı Metropoliteni" təşkil edəcəkİnfrastruktur
16:07
Bir qrup incəsənət xadiminə Prezident mükafatı verilib - SƏRƏNCAMDaxili siyasət
16:05
Banzraqç: Monqolustan və Azərbaycanın Baş Prokurorluqları əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyən edibXarici siyasət
16:05
Mədəniyyət xadimlərinə Prezidentin fərdi təqaüdü verilib - SƏRƏNCAMDaxili siyasət
16:05
"BakuBus" və "Bakı Taksi Xidməti" "Bakı Metropoliteni"nə birləşdirilibİnfrastruktur
16:02
ASF: İndiyədək aqrar sığorta ödənişləri 60 rayonu əhatə edibASK
15:57
Foto