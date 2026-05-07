Тахир Андраби: Исламабад рассчитывает на скорое подписание мира между Ираном и США
Другие страны
- 07 мая, 2026
- 15:20
Пакистан рассчитывает на возможное скорое соглашение между Ираном и США о прекращении конфликта.
Как передает Report, об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на официального представителя МИД Пакистана Тахира Андраби.
При этом от более подробных комментариев ведомство отказалось.
"Как посредники, мы не поступимся доверием обеих сторон, раскрывая подробности. Для нас было бы честью, если бы подписание состоялось в Исламабаде", - отмечает МИД Пакистана.
Пакистан в настоящее время является посредником между сторонами конфликта.
Напомним, что первый и единственный раунд переговоров между США и Ираном после начала эскалации на Ближнем Востоке состоялся 11-12 апреля в Исламабаде. Однако, переговоры ни к чему не перевели.
