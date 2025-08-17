Haqqımızda

Suriya Prezidenti: İsrail Süveyda vilayətinə birbaşa müdaxilə edir

Suriya Prezidenti: İsrail Süveyda vilayətinə birbaşa müdaxilə edir
17 avqust 2025 20:53
Suriya Prezidenti: İsrail Süveyda vilayətinə birbaşa müdaxilə edir

İsrail Suriyanın Süveyda vilayətinə birbaşa müdaxilə edir. Cənub bölgəsinə müdaxilə üçün əsaslar axtarılır.

"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bunu Suriyanın keçid dövrü prezidenti Əhməd əş-Şaara deyib.

O bildirib ki, Suriya üçün bölünmə təhlükəsi yoxdur:

"Suriyanı bölmək istəyənlər siyasi cəhətdən cahildirlər. Onlar xəyalpərəstdirlər. Bölünmək, demək olar ki, mümkün deyil. Üstəlik, Suriya cəmiyyəti parçalana biləcək bir cəmiyyət deyil. Bəzi bölgələrdə bunu dəstəkləyən fikirlər olsa da, həmin bölgələrin əhalisi bölünməyə qarşıdır".

13 avqust 2025 00:39

