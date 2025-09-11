İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Starmer Britaniyanın ABŞ-dəki səfirini Epşteynlə əlaqələrinə görə işdən çıxarıb

    Digər ölkələr
    • 11 sentyabr, 2025
    • 15:11
    Starmer Britaniyanın ABŞ-dəki səfirini Epşteynlə əlaqələrinə görə işdən çıxarıb

    Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer ölkənin ABŞ-dəki səfiri Piter Mandelsonı məhkum olunmuş amerikalı maliyyəçi Ceffri Epşteynlə əlaqələrinə görə işdən çıxarıb.

    Bu barədə "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Britaniyanın Avropa və Şimali Amerika məsələləri üzrə dövlət naziri Stiven Dauti bildirib ki, bu qərar Mandelsonun Epşteynə bu həftə göndərdiyi elektron məktubların yayılmasından sonra qəbul edilib.

    "Piter Mandelsonun elektron məktublarında olan əlavə məlumatları nəzərə alaraq Baş nazir xarici işlər nazirinə müraciət edib və Mandelsonu səfir vəzifəsindən geri çağırmağı xahiş edib", - Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) bildirilib.

    Qeyd edək ki, C.Epşteyn Nyu-York ştatının hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən 2019-cu il iyulun 6-da saxlanılıb. Epşteynin dostları və tanışları arasında təkcə ABŞ-nin deyil, həm də keçmiş dövlət başçıları, iri sahibkarlar və şou-biznes ulduzları da daxil olmaqla bir çox digər ölkələrin fəaliyyətdə olan və istefaya çıxan vəzifəli şəxsləri var idi. ABŞ-də maliyyəçiyə qarşı cinayət təqibi onun 2019-cu il avqustun 10-da həbsxana kamerasında intihar etməsindən sonra dayandırılmışdı.

    ABŞ Böyük Britaniya Ceffri Epşteyn Piter Mandelson Kir Starmer
    Стармер уволил посла Великобритании в США из-за его связей с Эпштейном

    Son xəbərlər

    15:19

    Azərbaycan və Serbiya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    15:17

    "ACWA Power" Azərbaycandakı külək enerjisi layihəsində lokalizasiya prosesini 2 ilə yekunlaşdıracaq

    Energetika
    15:15

    NATO Rumıniyada 5 min hərbçinin iştirakı ilə genişmiqyaslı təlimlər keçirir

    Digər ölkələr
    15:14

    "Qarabağ" klubu iki nigeriyalı futbolçu transfer edib - EKSKLÜZİV

    Futbol
    15:11

    Starmer Britaniyanın ABŞ-dəki səfirini Epşteynlə əlaqələrinə görə işdən çıxarıb

    Digər ölkələr
    15:04

    Naxçıvanın aqrar sektoru 1 %-dən çox kiçilib

    ASK
    15:04

    Trampın nümayəndəsi Lukaşenko ilə danışıqlar aparmaq üçün Minskə gedib

    Digər ölkələr
    15:02

    Azərbaycanda eşitmə məhdudiyyətli karateçilərin təlim-məşq toplanışı keçirilib

    Fərdi
    14:58

    "AzərEnerji" "Masdar" şirkəti ilə "yaşıl enerji" layihələrini müzakirə edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti