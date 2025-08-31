    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Si Cinpin: Çin və Hindistan rəqib deyil, tərəfdaşdır

    Digər ölkələr
    • 31 avqust, 2025
    • 17:17
    Si Cinpin: Çin və Hindistan rəqib deyil, tərəfdaşdır

    Çin və Hindistan rəqib deyil, tərəfdaşdır.

    "Report" "Xinhua"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin Hindistanın Baş naziri Narendra Modi ilə görüşü zamanı deyib.

    O qeyd edib ki, iki ölkə bir-biri üçün təhdid deyil.

    Si Cinpinin sözlərinə görə, iki ölkə əsas istiqamətə sadiq qaldığı müddətdə Çin-Hindistan münasibətləri sabit və uzunmüddətli şəkildə inkişaf edə bilər.

    Çin   Hindistan   Rəqib   tərəfdaş  

    Son xəbərlər

    18:27

    İsrailin müdafiə naziri: HƏMAS-ın hərbi qanadının sözçüsü zərərsizləşdirilib

    Digər ölkələr
    18:13

    Qəbələdə yol qəzasında sürücü ölüb, oğlu xəsarət alıb

    Hadisə
    17:59

    KİV: Almaniyada müavinət alanların işdən imtina etməsinə görə tədbirlər sərtləşdiriləcək

    Digər ölkələr
    17:38

    "Qarabağ" həndbolçuları Qazaxıstan millisi ilə heç-heçə edib

    Komanda
    17:34
    Video

    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Tiencində dövlət və hökumət başçılarının və xanımlarının şərəfinə verilən ziyafətdə iştirak ediblər

    Xarici siyasət
    17:33

    Putin Çində Paşinyanla görüşüb

    Digər ölkələr
    17:29

    "Real"ın futbolçusu yeni rekorda imza atıb

    Futbol
    17:17

    Si Cinpin: Çin və Hindistan rəqib deyil, tərəfdaşdır

    Digər ölkələr
    17:05

    Netanyahu Husi hökumət üzvlərinin əksəriyyətinin məhv edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti