Si Cinpin: Çin və Hindistan rəqib deyil, tərəfdaşdır
Digər ölkələr
- 31 avqust, 2025
- 17:17
Çin və Hindistan rəqib deyil, tərəfdaşdır.
"Report" "Xinhua"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpin Hindistanın Baş naziri Narendra Modi ilə görüşü zamanı deyib.
O qeyd edib ki, iki ölkə bir-biri üçün təhdid deyil.
Si Cinpinin sözlərinə görə, iki ölkə əsas istiqamətə sadiq qaldığı müddətdə Çin-Hindistan münasibətləri sabit və uzunmüddətli şəkildə inkişaf edə bilər.
