Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ hərbi əməkdaşlıq barədə saziş imzalaya bilər
Digər ölkələr
- 17 oktyabr, 2025
- 11:07
Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ noyabr ayında hərbi əməkdaşlıq haqqında saziş imzalaya bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" (FT) qəzeti mənbələrə istinadən yazıb.
Sazişlə Səudiyyə Ərəbistanına hər hansı bir hücum sülh və təhlükəsizliyə təhdid kimi qiymətləndiriləcək.
Sənəd gələn ay Səudiyyə Ərəbistanı vəliəhdi şahzadə Məhəmməd bin Salman əl-Səudun ABŞ-yə səfəri zamanı imzalana bilər.
