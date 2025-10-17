İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ hərbi əməkdaşlıq barədə saziş imzalaya bilər

    Digər ölkələr
    • 17 oktyabr, 2025
    • 11:07
    Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ hərbi əməkdaşlıq barədə saziş imzalaya bilər

    Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ noyabr ayında hərbi əməkdaşlıq haqqında saziş imzalaya bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" (FT) qəzeti mənbələrə istinadən yazıb.

    Sazişlə Səudiyyə Ərəbistanına hər hansı bir hücum sülh və təhlükəsizliyə təhdid kimi qiymətləndiriləcək.

    Sənəd gələn ay Səudiyyə Ərəbistanı vəliəhdi şahzadə Məhəmməd bin Salman əl-Səudun ABŞ-yə səfəri zamanı imzalana bilər.

    Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ saziş
    Саудовская Аравия и США могут в ноябре заключить соглашение о военном сотрудничестве

    Son xəbərlər

    11:57

    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının final mərhələsində iştirak edəcəklər

    Fərdi
    11:55

    Təbrizli iş adamları Qarabağda quruculuq işlərində iştirak edə bilər

    İnfrastruktur
    11:54

    Kişineu aeroportunda sərnişinin baqajında partlayıcı maddə aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    11:53

    Ukrayna ABŞ-dən HHM sistemləri, raketlər, "F-16" təyyarələri istəyir

    Digər ölkələr
    11:52

    Parlament "Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat haqqında Konvensiya"ya qoşulmağı təsdiqləyib

    Milli Məclis
    11:51

    Bakı ilə Təbriz arasında qardaş şəhər əməkdaşlığı müzakirə olunur

    İnfrastruktur
    11:48

    MM Azərbaycanla BƏƏ arasındakı "Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişi"ni ratifikasiya edib

    Milli Məclis
    11:47

    DİN əməliyyat keçirib, Yasamaldakı silahlı insidentlə bağlı iki nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    11:46

    Azərbaycanın xarici dövlət borcu 5 milyard dollardan aşağı düşüb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti