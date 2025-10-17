Саудовская Аравия и США могут заключить соглашение о военном сотрудничестве

Саудовская Аравия и США планируют заключить соглашение о военном сотрудничестве в ноябре, в котором стороны будут рассматривать любое нападение на арабскую страну как угрозу "миру и безопасности".

Как передает Report, об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Сделка может быть заключена во время визита в США наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в следующем месяце.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил газете о том, что "ведутся переговоры о подписании какого-то документа во время визита наследного принца", но пока "детали не определены".