Səudiyyə Ərəbistanı ilə Suriya arasında 6 sənəd imzalanıb
- 29 avqust, 2025
- 00:08
Səudiyyə Ərəbistanının bir neçə şirkəti Suriyanın Energetika Nazirliyi ilə qaz yataqlarının kəşfiyyatı və işlənməsi, qazma, qaz emalı, geofiziki tədqiqatlar və seysmik məlumatların şərhi sahəsində əməkdaşlığı əhatə edən 6 qarşılıqlı anlaşma memorandumu imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Səudiyyə Ərəbistanının SPA xəbər agentliyi məlumat yayıb.
TAQA və ADES Holdinq neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və idarə olunması üçün kompleks həllərin təmin edilməsinə yönəlmiş iki sənəd, "Arabian Drilling Company" neft-mədən xidmətləri, o cümlədən qazma və texniki xidmətləri əhatə edən anlaşma memorandumu imzalanıb, "Arabian Geophysical and Surveying Company" (ARGAS) arasında isə geofiziki əməkdaşlıq və geoloji tədqiqatlar sahəsində razılıq əldə olunub.
Enerji sektorunda Səudiyyə Elektrik Şirkəti enerji istehsalı, ötürülməsi və paylanması, eləcə də texniki və konsaltinq dəstəyini əhatə edən anlaşma memorandumu imzalayıb. Səudiyyə Elektrik Layihəsinin İnkişafı Şirkəti mühəndislik və konsaltinq xidmətləri və enerji paylanması ilə bağlı layihələr üzrə əməkdaşlıq etmək barədə razılığa gəlib.
Bundan əlavə, "ACWA Power" şirkəti 1000 meqavata qədər gücə malik günəş enerjisi və enerji saxlama sistemləri, o cümlədən 1500 meqavata qədər külək enerjisi layihələri üzrə tədqiqatların aparılması və təkliflərin təqdim edilməsi haqqında saziş imzalayıb. Sənəd Suriyanın mövcud elektrik stansiyalarının qiymətləndirilməsini, onların reabilitasiyası və modernləşdirilməsi üzrə təkliflərin verilməsini, milli şəbəkənin qiymətləndirilməsi və optimal enerji balansının müəyyən edilməsi üçün texniki tədqiqatların aparılmasını nəzərdə tutur.
ABŞ-nin Enerji İnformasiya Administrasiyasının məlumatına görə, silahlı münaqişə zamanı Suriyanın neft və qaz infrastrukturu xeyli zərər çəkib. 2011-ci ilə qədər ölkədə gündə təxminən 400 min barel neft hasil edilir və karbohidrogenlər ixrac edilirdisə, son illərdə hasilat həcmi 10 dəfədən çox azalıb. Suriya əksər yanacaq növləri üzrə idxaldan asılı olaraq qalır.