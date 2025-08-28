    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    • 28 августа, 2025
    • 23:09
    Саудовские компании подписали с Сирией меморандумы по нефтегазовому сотрудничеству

    Несколько саудовских компаний подписали с Министерством энергетики Сирии шесть меморандумов о взаимопонимании, охватывающих сотрудничество в области разведки и разработки газовых месторождений, бурение, переработку газа, геофизические исследования и интерпретацию сейсмических данных.

    Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Саудовской Аравии SPA.

    Так, TAQA и ADES Holding оформили два документа, направленных на предоставление комплексных решений для разработки и управления нефтяными и газовыми месторождениями. Arabian Drilling Company подписала меморандум о взаимопонимании, охватывающий нефтепромысловые услуги, включая бурение, и техническое обслуживание. Arabian Geophysical and Surveying Company (ARGAS) достигла договоренности в области геофизического сотрудничества и геологических исследований.

    В энергетическом секторе Saudi Electricity Company подписала меморандум о взаимопонимании, включающий производство, передачу и распределение электроэнергии, а также техническую и консультационную поддержку. Saudi Electricity Project Development Company договорилась о взаимодействии по инженерно-консультационным услугам и проектам, связанным с распределением электроэнергии.

    Кроме того, ACWA Power подписала соглашение о проведении исследований и представлении предложений по проектам солнечной энергетики и систем накопления энергии мощностью до 1000 мегаватт, а также ветроэнергетики мощностью до 1500 мегаватт. Документ предусматривает оценку существующих сирийских электростанций, представление предложений по их восстановлению и модернизации, проведение технических исследований для оценки национальной сети и определения оптимального энергобаланса.

    По данным Управления энергетической информации США (EIA), нефтегазовая инфраструктура Сирии значительно пострадала в ходе вооруженного конфликта. До 2011 года страна производила около 400 тыс. баррелей нефти в сутки и экспортировала углеводороды, но в последние годы объемы добычи сократились более чем в 10 раз. Сирия остается импортозависимой по большинству видов топлива.

    #Сирия   #Саудовская Аравия   #газ  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Səudiyyə Ərəbistanı ilə Suriya arasında 6 sənəd imzalanıb

