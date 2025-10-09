İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Şahbaz Şərif Qəzza ilə bağlı razılaşmanı sülh üçün tarixi fürsət adlandırıb

    Digər ölkələr
    • 09 oktyabr, 2025
    • 10:26
    Şahbaz Şərif Qəzza ilə bağlı razılaşmanı sülh üçün tarixi fürsət adlandırıb

    Pakistan Baş naziri Şahbaz Şərif Qəzza ilə bağlı yeni razılaşmanı Yaxın Şərqdə davamlı sülhün təmin edilməsi üçün tarixi fürsət adlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib .

    Ş.Şərif ABŞ Prezidenti Donald Trampın bütün proses boyunca liderliyi onun sülhə olan sadiqliyini əks etdirdiyini vurğulayıb.

    O həmçinin Qətər, Misir və Türkiyə liderlərini razılaşmaya nail olmaq üçün göstərdikləri səylərə görə təqdir edib.

    "Sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün tərəfdaşlar və qardaş xalqların liderləri ilə işləməyə davam edəcəyik", - Ş.Şərif qeyd edib.

    Pakistan Şahbaz Şərif Qəzza SÜLH Yaxın Şərq
    Шариф назвал соглашение о Газе исторической возможностью для мира на Ближнем Востоке

    Son xəbərlər

    11:25

    Marko Yurişiç: Bosniya və Herseqovinada itkin düşən 7 581 nəfərin taleyi hələ də bəlli deyil

    Xarici siyasət
    11:25

    Rumınıiyalı sabiq nazir: Vaşinqton bəyannaməsi müasir dünya üçün nümunə, böyük münaqişənin sonudur

    Xarici siyasət
    11:23

    Ursula fon der Lyayen İsrail və HƏMAS-ın atəşkəs sazişi bağlamağa hazır olmasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    11:23

    Qazaxıstan Azərbaycanla ödəniş sahəsində təcrübə mübadiləsinə maraq göstərir

    Maliyyə
    11:17

    Mərakeş təmsilçisi: İtkin düşmüş şəxslərin talelərini müəyyənləşdirmə prosesi kompleks yanaşma tələb edir

    Digər
    11:16

    Saməddin Əsədov: "Kiberinsidentlərlə bağlı məlumat mübadiləsi platformasına 30-dan çox dövlət qurumu qoşulub"

    İKT
    11:15

    Rusiya Xerson və Odessaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    11:09

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın medallarının sayı əvvəlki iki analoji yarışdakının cəmindən çoxdur

    Fərdi
    11:09

    Nazir müavini: "İnformasiya məkanının qorunması Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin əsas istiqamətlərindən biridir"

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti