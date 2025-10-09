Şahbaz Şərif Qəzza ilə bağlı razılaşmanı sülh üçün tarixi fürsət adlandırıb
Digər ölkələr
- 09 oktyabr, 2025
- 10:26
Pakistan Baş naziri Şahbaz Şərif Qəzza ilə bağlı yeni razılaşmanı Yaxın Şərqdə davamlı sülhün təmin edilməsi üçün tarixi fürsət adlandırıb.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib .
Ş.Şərif ABŞ Prezidenti Donald Trampın bütün proses boyunca liderliyi onun sülhə olan sadiqliyini əks etdirdiyini vurğulayıb.
O həmçinin Qətər, Misir və Türkiyə liderlərini razılaşmaya nail olmaq üçün göstərdikləri səylərə görə təqdir edib.
"Sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün tərəfdaşlar və qardaş xalqların liderləri ilə işləməyə davam edəcəyik", - Ş.Şərif qeyd edib.
