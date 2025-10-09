Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Шариф назвал соглашение о Газе исторической возможностью для мира на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 09 октября, 2025
    • 09:58
    Шариф назвал соглашение о Газе исторической возможностью для мира на Ближнем Востоке

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал новое соглашение по Газе исторической возможностью для обеспечения прочного мира на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом он написал в соцети Х.

    Шариф подчеркнул, что лидерство президента США Дональда Трампа на протяжении всего процесса отражает его непоколебимую приверженность миру во всем мире.

    Он также выразил признательность лидерам Катара, Египта и Турции за их неустанные усилия по достижению соглашения.

    "Мы продолжим работать с партнерами, друзьями и лидерами братских народов, чтобы обеспечить мир и безопасность палестинского народа в соответствии с их пожеланиями и резолюциями ООН", - подытожил Шахбаз Шариф.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения между Израилем и ХАМАС по реализации первого этапа его мирного плана урегулирования ситуации в секторе Газа. Документ, включающий 21 пункт, был представлен в конце сентября. Переговоры, проходившие при посредничестве Египта, завершились согласием сторон приступить к реализации первой фазы соглашения. Первый этап предусматривает немедленное прекращение боевых действий, а также освобождение всех оставшихся в плену в Газе заложников.

    Лента новостей