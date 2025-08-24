Haqqımızda

Rusiya və Ukrayna növbəti dəfə hərbi əsir mübadiləsi aparıblar Rusiya ilə Ukrayna arasında “146-nın 146-ya” qaydasına əsasən hərbi əsirlərin mübadiləsi baş tutub.
24 avqust 2025 17:23
Rusiya ilə Ukrayna arasında “146-nın 146-ya” qaydasına əsasən hərbi əsirlərin mübadiləsi baş tutub.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunur ki, Rusiya hərbçiləri Belarus ərazisindədirlər, onlara lazımi psixoloji və tibbi yardım göstərilir.

Rusiya hərbçiləribu ölkənin Müdafiə Nazirliyinin tibb müəssisələrində müalicə və reabilitasiya üçün təhvil veriləcək", - nazirlikdən bildirilib.

Bundan əlavə, Ukrayna tərəfi Kursk vilayətinin sakinləri olan 8 vətəndaşı Rusiya tərəfinə təhvil verib.

Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yekunlarına görə, BƏƏ mübadilə zamanı humanitar vasitəçilik səylərini təmin edib.

