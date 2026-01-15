İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Rusiya Ukraynaya növbəti dəfə zərbələr endirib

    • 15 yanvar, 2026
    • 13:43
    Rusiya Ukraynaya növbəti dəfə zərbələr endirib

    Rusiya yanvarın 15-i gecə saatlarında Ukraynanın enerji infrastrukturuna yeni zərbələr endirib, nəticədə Xarkov və Jitomir vilayətlərindəki yaşayış məntəqələri elektriksiz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" ölkənin Energetika Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb.

    "Rusiya növbəti dəfə enerji infrastrukturuna zərbələr endirdi. Nəticədə Jitomir və Xarkov vilayətlərində istehlakçılar elektriksiz qalıb", - məlumatda bildirilib.

    Qurumdan qeyd edilib ki, qəza-bərpa işləri davam etdirilir.

