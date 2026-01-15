Россия нанесла новые удары по Украине: обесточены Харьковская и Житомирская области

Россия в ночь на 15 января нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре Украины, в результате чего обесточены населенные пункты Харьковской и Житомирской областей.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго страны.

"Россия в очередной раз нанесла удары по энергетической инфраструктуре. В результате обесточены потребители на Житомирщине и Харьковщине", - отметили в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет ситуация безопасности.

Сложная ситуация сохраняется в Киеве и Киевской области. В столичном регионе действуют сетевые ограничения, из-за чего ранее введенные графики почасовых отключений временно не применяются. Возврат к прогнозируемым графикам планируется после стабилизации энергосистемы. Ремонтные работы в столице и области ведутся круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия.

По данным Минэнерго, сетевые ограничения также продолжаются в Одесской области, где ремонтные бригады восстанавливают поврежденные линии после предыдущих атак.