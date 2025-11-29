İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Rusiya Ukrayna paytaxtına və Kiyev vilayətinə təxminən 36 raket və 600 dron atıb

    Digər ölkələr
    • 29 noyabr, 2025
    • 12:53
    Rusiya Ukrayna paytaxtına və Kiyev vilayətinə təxminən 36 raket və 600 dron atıb

    Rusiya qoşunları Kiyevə və Kiyev vilayətinə təxminən 36 raket və 600 dron atıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sosial şəbəkələrdə yazıb.

    "Hücumun əsas hədəfləri enerji və mülki obyektləri olub, yaşayış evlərinə çoxlu ziyan dəyib, yanğınlar baş verib. Hazırda onlarla insanın yaralandığı və üç nəfərin həlak olduğu məlumdur", - o yazıb.

    V.Zelenski ölkənin müdafiəsi üçün Hava Hücumundan Müdafiə Sistemlərlərinin (HHM) kifayət qədər raket və digər resurslarla təmin edilməsi məqsədilə davamlı səylərin vacibliyini vurğulayıb.

    "HHM Sistemləri üçün kifayət qədər raketin olması, müdafiəmiz və Rusiyaya təzyiq məqsədilə lazım olan hər şeyin təmin edilməsi üçün bir gün belə vaxt itirmədən çalışmalıyıq. Əgər Moskva dron və raket zərbələrindən əl çəkmək istəmirsə, Avropanın dondurulmuş aktivlərlə bağlı qərar qəbul etməsinin vaxtı gəlib çatıb. Biz bu müharibəni bitirmək üçün atılmalı olan addımlar barədə bütün tərəfdaşlarımızla mütləq danışmalıyıq", - Ukrayna Prezidenti qeyd edib.

    Зеленский: Россия выпустила по Киеву и области около 36 ракет и 600 дронов
    Zelenskyy: Russia fired around 36 missiles and 600 drones at Kyiv and region

    Son xəbərlər

    13:42

    KİV: ABŞ-də aparılacaq danışıqlarda Ukraynanı kəşfiyyat xidmətinin rəhbəri təmsil edə bilər

    Digər ölkələr
    13:38

    Ukraynada Rusiyanın hücumu nəticəsində 600 mindən çox insan işıqsız qalıb

    Digər ölkələr
    13:27

    "Böyük Dəbilqə": Hidayət Heydərov və Rəşid Məmmədəliyev yarışı mükafatsız başa vurub

    Fərdi
    13:19

    Accounting.Az |Biznesinizin inkişafı üçün etibarlı tərəfdaş

    Biznes
    13:19

    Qara dənizdəki "VİRAT" tankeri hücuma məruz qalıb

    Region
    13:16
    Foto

    Laçında MDB-dən olan qonaqlar üçün şəhər gəzintisi təşkil edilib

    Digər
    13:14

    Gürcüstanın büdcə xərclərinin 13,5, gəlirlərinin isə 11,3 mlrd dollar olacağı proqnozlaşdırılır - ƏLAVƏ OLUNUB

    Region
    13:09

    Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun infrastrukturu pilotsuz katerlərin hücumu nəticəsində zədələnib

    Digər ölkələr
    13:08

    Fərid Qayıbov yenidən Avropa Gimnastikasının prezidenti seçilib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti