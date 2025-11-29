Rusiya Ukrayna paytaxtına və Kiyev vilayətinə təxminən 36 raket və 600 dron atıb
- 29 noyabr, 2025
- 12:53
Rusiya qoşunları Kiyevə və Kiyev vilayətinə təxminən 36 raket və 600 dron atıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski sosial şəbəkələrdə yazıb.
"Hücumun əsas hədəfləri enerji və mülki obyektləri olub, yaşayış evlərinə çoxlu ziyan dəyib, yanğınlar baş verib. Hazırda onlarla insanın yaralandığı və üç nəfərin həlak olduğu məlumdur", - o yazıb.
V.Zelenski ölkənin müdafiəsi üçün Hava Hücumundan Müdafiə Sistemlərlərinin (HHM) kifayət qədər raket və digər resurslarla təmin edilməsi məqsədilə davamlı səylərin vacibliyini vurğulayıb.
"HHM Sistemləri üçün kifayət qədər raketin olması, müdafiəmiz və Rusiyaya təzyiq məqsədilə lazım olan hər şeyin təmin edilməsi üçün bir gün belə vaxt itirmədən çalışmalıyıq. Əgər Moskva dron və raket zərbələrindən əl çəkmək istəmirsə, Avropanın dondurulmuş aktivlərlə bağlı qərar qəbul etməsinin vaxtı gəlib çatıb. Biz bu müharibəni bitirmək üçün atılmalı olan addımlar barədə bütün tərəfdaşlarımızla mütləq danışmalıyıq", - Ukrayna Prezidenti qeyd edib.