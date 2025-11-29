Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Зеленский: Россия выпустила по Киеву и области около 36 ракет и 600 дронов

    Другие страны
    • 29 ноября, 2025
    • 12:36
    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска РФ выпустили около 36 ракет и почти 600 дронов по Киеву и Киевской области.

    Как передает Report об этом Зеленский написал в соцсетях.

    "Главные цели атаки - энергетика и гражданские объекты, много повреждений и пожаров в жилых домах. На данный момент известно о десятках раненых и трех погибших. Мои соболезнования родным и близким", - написал он.

    Зеленский подчеркнул необходимость постоянной работы по обеспечению систем ПВО достаточным количеством ракет и других ресурсов для защиты страны.

    "Нужно работать, не теряя ни одного дня, чтобы было достаточно ракет для систем ПВО, чтобы было все необходимое для нашей защиты и для давления на Россию. Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет. И точно нужно говорить со всеми партнерами о шагах, чтобы закончить эту войну. Спасибо всем, кто помогает", - отметил украинский президент.

    Украина Владимир Зеленский российско-украинская война Киев атака
    Rusiya Ukrayna paytaxtına və Kiyev vilayətinə təxminən 36 raket və 600 dron atıb
    Zelenskyy: Russia fired around 36 missiles and 600 drones at Kyiv and region
