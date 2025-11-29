Зеленский: Россия выпустила по Киеву и области около 36 ракет и 600 дронов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска РФ выпустили около 36 ракет и почти 600 дронов по Киеву и Киевской области.

Как передает Report об этом Зеленский написал в соцсетях.

"Главные цели атаки - энергетика и гражданские объекты, много повреждений и пожаров в жилых домах. На данный момент известно о десятках раненых и трех погибших. Мои соболезнования родным и близким", - написал он.

Зеленский подчеркнул необходимость постоянной работы по обеспечению систем ПВО достаточным количеством ракет и других ресурсов для защиты страны.

"Нужно работать, не теряя ни одного дня, чтобы было достаточно ракет для систем ПВО, чтобы было все необходимое для нашей защиты и для давления на Россию. Пришло время Европе принять решение по замороженным активам, если Москва не хочет отказываться от ударов дронов и ракет. И точно нужно говорить со всеми партнерами о шагах, чтобы закончить эту войну. Спасибо всем, кто помогает", - отметил украинский президент.