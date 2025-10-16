İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    "Ramştayn" çərçivəsində Ukrayna briqadalarının təlimi üçün memorandum imzalanıb

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2025
    • 03:24
    Ramştayn çərçivəsində Ukrayna briqadalarının təlimi üçün memorandum imzalanıb

    "Ramştayn" formatı çərçivəsində Nordiç-Baltikyanı təlim təşəbbüsü üzrə anlaşma memorandumu imzalanıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukraynanın müdafiə naziri Denis Şmıqal bildirib.

    Sənədə əsasən, ölkələr Kiyevə hərbi kadrların hazırlanmasında və bölmələrin komplektləşdirilməsində dəstək verəcəklər ki, bu da NATO-nun müasir standartlarına cavab verən briqadaların formalaşdırılmasına imkan verəcək.

    "Bu gün digər mühüm məqam Nordiç-Baltik Təşəbbüsü haqqında memorandumun imzalanmasıdır. Bu təşəbbüs Ukraynanın müdafiə qabiliyyətini gücləndirəcək və ədalətli sülhün yaxınlaşmasına kömək edəcək", - Şmıqal qeyd edib.

    Qeyd edək ki, qarşı tərəfdən sazişi Norveçin müdafiə naziri Tore Sandvik imzalayıb. Təşəbbüsə Danimarka, Estoniya, Finlandiya, İslandiya, Latviya, Litva, Norveç, Polşa və İsveç də qoşulub.

    “Ramştayn” formatı Ukrayna Denis Şmıqal
    Подписан меморандум по Нордично-Балтийской инициативе для подготовки украинских бригад

    Son xəbərlər

    03:34

    Tramp: Ukrayna hücumlara hazırlaşa bilər

    Digər ölkələr
    03:24

    "Ramştayn" çərçivəsində Ukrayna briqadalarının təlimi üçün memorandum imzalanıb

    Digər ölkələr
    03:15

    Kallas Aİ-nin layihələrində Avropa Müdafiə Agentliyinin rolunun artmasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    02:48

    Pentaqon rəhbərini daşıyan təyyarə Böyük Britaniyada məcburi eniş edib

    Digər ölkələr
    02:38
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Türk" adlı yarımtanrı: Herakl analoqu kim idi?

    Daxili siyasət
    02:06

    KİV: Tramp MKİ-yə Venesuelada gizli əməliyyatlar aparmağa icazə verib

    Digər ölkələr
    01:50

    ABŞ Senatı hökumətin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı qanun layihəsini yenidən rədd edib

    Digər ölkələr
    01:38

    Şəhriyar Məmmədyarov: Əslində Avropa yarışında çempion komandaya da qalib gəlmişik

    Fərdi
    01:02

    Randrianirina oktyabrın 17-də Madaqaskarın prezidenti vəzifəsinin icrasına başlayacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti