Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Подписан меморандум по Нордично-Балтийской инициативе для подготовки украинских бригад

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 22:56
    Подписан меморандум по Нордично-Балтийской инициативе для подготовки украинских бригад

    На полях заседания в формате "Рамштайн" подписан меморандум о взаимопонимании по Нордично-Балтийской учебной инициативе.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

    Согласно документу, страны окажут Киеву поддержку в обучении военнослужащих и укомплектовании подразделений, что позволит сформировать бригады, соответствующие современным стандартам НАТО.

    "Еще один важный момент сегодня - подписание меморандума по Нордично-Балтийской инициативе... Эта инициатива укрепит обороноспособность Украины и поможет приблизить справедливый мир", - отметил Шмыгаль.

    Меморандум о взаимопонимании Украина Денис Шмыгаль

    Последние новости

    23:12

    В Сенате США вновь отклонили законопроект о финансировании правительства

    Другие страны
    23:00

    Самолет с Хегсетом на борту совершил экстренную посадку в Великобритании

    Другие страны
    22:56

    Подписан меморандум по Нордично-Балтийской инициативе для подготовки украинских бригад

    Другие страны
    22:40

    Полковник Рандрианирина вступит в должность президента Мадагаскара 17 октября

    Другие страны
    22:25

    Бессент: Американская помощь Аргентине может достичь $40 млрд

    Другие страны
    22:08

    В США представили антидроновую турель для легких бронемашин

    Другие страны
    22:04

    ХАМАС передаст Израилю тела еще двух заложников - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:56

    В штате Нью-Йорк выявили первый случай заражения чикунгуньей

    Другие страны
    21:39

    Украине понадобится до $20 млрд военной помощи в рамках новой инициативы НАТО

    Другие страны
    Лента новостей