Подписан меморандум по Нордично-Балтийской инициативе для подготовки украинских бригад
Другие страны
- 15 октября, 2025
- 22:56
На полях заседания в формате "Рамштайн" подписан меморандум о взаимопонимании по Нордично-Балтийской учебной инициативе.
Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Согласно документу, страны окажут Киеву поддержку в обучении военнослужащих и укомплектовании подразделений, что позволит сформировать бригады, соответствующие современным стандартам НАТО.
"Еще один важный момент сегодня - подписание меморандума по Нордично-Балтийской инициативе... Эта инициатива укрепит обороноспособность Украины и поможет приблизить справедливый мир", - отметил Шмыгаль.
