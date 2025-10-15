Подписан меморандум по Нордично-Балтийской инициативе для подготовки украинских бригад

На полях заседания в формате "Рамштайн" подписан меморандум о взаимопонимании по Нордично-Балтийской учебной инициативе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Согласно документу, страны окажут Киеву поддержку в обучении военнослужащих и укомплектовании подразделений, что позволит сформировать бригады, соответствующие современным стандартам НАТО.

"Еще один важный момент сегодня - подписание меморандума по Нордично-Балтийской инициативе... Эта инициатива укрепит обороноспособность Украины и поможет приблизить справедливый мир", - отметил Шмыгаль.