Quterreş: BMT Təhlükəsizlik Şurasının tərkibində islahatlara ehtiyac var

    • 16 sentyabr, 2025
    • 21:44
    BMT Təhlükəsizlik Şurasının hazırkı tərkibi bugünkü reallığa uyğun gəlmir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BMT Baş katibi Antoniu Quterreş gələn həftə Nyu-Yorkda keçiriləcək BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Yüksək Səviyyəli Debatlarla bağlı mətbuat konfransında deyib. 

    "Təhlükəsizlik Şurasının islahatı mükəmməl və məntiqli bir şeydir. Onun müasir dünyaya uyğun olmayan tərkibi var. O, 1945-ci il reallığına uyğundur və bu, təkcə legitimlik deyil, həm də effektivlik problemi yaradır", - Quterreş bildirib.

    Baş katib qeyd edib ki, o, Fransa və Böyük Britaniyanın insan hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulmasında veto hüququnun məhdudlaşdırılması təkliflərinə "rəğbətlə yanaşır". Quterreş vurğulayıb ki, o, Təhlükəsizlik Şurasında islahatların aparılmasının zəruriliyindən daim danışan ilk baş katibdir.

