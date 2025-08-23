Qəzzada aclıqdan ölənlərin sayı 281-ə çatıb, 114-ü uşaqdır

Haqqımızda

23 avqust 2025 21:10
Qəzzanın blokadası zamanı qida çatışmazlığından ölənlərin ümumi sayı 114-ü uşaq olmaqla, 281 nəfərə çatıb.

"Report" xəbəe verir ki, bu barədə Fələstin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

"Son 24 saat ərzində ikisi uşaq olmaqla, aclıq və qida çatışmazlığından səkkiz ölüm faktını qeydə alıb. Bununla da aclıqdan ölənlərin ümumi sayı 281-ə çatıb ki, onlardan 114-ü uşaqdır", - məlumatda deyilir.

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı Fələstin anklavında ilk dəfə olaraq fəlakətli aclıq vəziyyəti elan edib. Sentyabrın sonuna qədər Qəzza zolağında 640 mindən çox insanın Qida Təhlükəsizliyi Təsnifatına görə beşinci mərhələ kimi təsnif edilən qida təhlükəsizliyinin fəlakətli səviyyələri ilə üzləşəcəyi təxmin edilir.

Qəzza administrasiyasının məlumatına görə, İsrail iyulun 27-dən avqustun 20-dək fələstinlilərə humanitar yardımın çatdırılmasını qismən bərpa etdikdən sonra 2 187 yük maşınının zolağa daxil olmasına icazə verib ki, bu da əhalinin yardım ehtiyacının 15 %-dən çoxunu ödəmir.

2023-cü il oktyabrın 7-dən bu yana İsrailin hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 62 mini keçib, əksəriyyəti mülki şəxslərdir.

Rus versiyası Минздрав Газы: Число погибших от голода возросло до 281, включая 114 детей

