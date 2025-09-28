İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    • 28 sentyabr, 2025
    • 17:19
    Politico: Ukrayna ABŞ ilə 90 milyard dollarlıq silah müqaviləsi bağlamaq istəyir

    Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ABŞ-la Kiyevə silah, o cümlədən uzaqmənzilli raketlərin tədarükü üçün böyük müqavilə bağlamaq planlarını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Politico" məlumat yayıb.

    "Biz prezidentlə (ABŞ Donald Tramp - red.) əsas məqamları müzakirə etdik və razılaşdıq. İndi biz əməli icraata keçirik", - o deyib.

    Nəşrin məlumatına görə, müqavilə çərçivəsində silahların dəyəri təxminən 90 milyard dollar təşkil edəcək.

