СМИ: Украина хочет заключить мегасделку по вооружению из США на $90 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах заключить с США мегасделку о поставках Украине вооружений, включая оружие большой дальности действия.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico.

"Мы обсудили и согласовали с президентом (США Дональдом Трампом - ред.) основные моменты. Теперь переходим к практической реализации", - сказал он.

Согласно информации издания, стоимость вооружений по сделке составит около $90 млрд.