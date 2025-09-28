Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    СМИ: Украина хочет заключить мегасделку по вооружению из США на $90 млрд

    Другие страны
    • 28 сентября, 2025
    • 16:31
    СМИ: Украина хочет заключить мегасделку по вооружению из США на $90 млрд

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах заключить с США мегасделку о поставках Украине вооружений, включая оружие большой дальности действия.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Politico.

    "Мы обсудили и согласовали с президентом (США Дональдом Трампом - ред.) основные моменты. Теперь переходим к практической реализации", - сказал он.

    Согласно информации издания, стоимость вооружений по сделке составит около $90 млрд.

