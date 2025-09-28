СМИ: Украина хочет заключить мегасделку по вооружению из США на $90 млрд
Другие страны
- 28 сентября, 2025
- 16:31
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах заключить с США мегасделку о поставках Украине вооружений, включая оружие большой дальности действия.
Как передает Report, об этом сообщила газета Politico.
"Мы обсудили и согласовали с президентом (США Дональдом Трампом - ред.) основные моменты. Теперь переходим к практической реализации", - сказал он.
Согласно информации издания, стоимость вооружений по сделке составит около $90 млрд.
