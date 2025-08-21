Haqqımızda

Podolyak: Ukraynada müharibənin başa çatma ssenarilərindən biri münaqişənin dondurulması ola bilər

Podolyak: Ukraynada müharibənin başa çatma ssenarilərindən biri münaqişənin dondurulması ola bilər Ukraynada müharibənin başa çatmasının əsas ssenarilərindən biri cəbhə xətti boyunca münaqişənin dondurulması ola bilər.
Digər ölkələr
21 avqust 2025 17:23
Podolyak: Ukraynada müharibənin başa çatma ssenarilərindən biri münaqişənin dondurulması ola bilər

Ukraynada müharibənin başa çatmasının əsas ssenarilərindən biri cəbhə xətti boyunca münaqişənin dondurulması ola bilər.

“Report” Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident Ofisinin rəhbərinin müşaviri Mixail Podolyak İtaliyanın “La Repubblica” nəşrinə müsahibəsində bildirib.

"Ukraynanın ilkin mövqeyi belədir: biz başa düşürük ki, bu müharibədən çıxmağın əsas ssenarilərindən biri cəbhə xətti boyunca münaqişənin dondurulmasıdır. Bunlar bu gün Rusiyanın de-fakto işğal etdiyi ərazilərdir. Onlar belə də qalacaq. Sonra isə bu ərazilərin Ukraynaya qaytarılması üçün iqtisadi, diplomatik və digər vasitələrlə böyük iş aparılacaq. Lakin de-yure onlar Ukrayna ərazisi olaraq qalacaq", - Podolyak bildirib.

O bu ərazilərin Rusiyaya verilməsi ehtimalını tamamilə istisna edib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Ukraine's Presidential Office explains conditions for freezing war with Russia
Rus versiyası Подоляк: Одним из сценариев завершения войны в Украине может стать замораживание конфликта

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin əsgəri Yaponiyada ölü tapılıb
ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin əsgəri Yaponiyada ölü tapılıb
21 avqust 2025 18:13
AEBA və ABŞ gələn həftə İranla bağlı danışıqlar apara bilər
AEBA və ABŞ gələn həftə İranla bağlı danışıqlar apara bilər
21 avqust 2025 17:37
Kamçatka sahillərində zəlzələ olub
Kamçatka sahillərində zəlzələ olub
21 avqust 2025 17:08
Aİ və ABŞ birgə bəyanat yayımlayıblar
Aİ və ABŞ birgə bəyanat yayımlayıblar
21 avqust 2025 15:53
Belarus Rusiya ilə raket istehsalının modernləşdirilməsini müzakirə etmək niyyətindədir
Belarus Rusiya ilə raket istehsalının modernləşdirilməsini müzakirə etmək niyyətindədir
21 avqust 2025 15:31
Ukrayna ordusu Rusiyanın bir sıra mühüm obyektlərinə zərbə endirib
Ukrayna ordusu Rusiyanın bir sıra mühüm obyektlərinə zərbə endirib
21 avqust 2025 15:21
Rusiyanın İsveçdəki ticarət nümayəndəliyinə dronla hücum edilib
Rusiyanın İsveçdəki ticarət nümayəndəliyinə dronla hücum edilib
21 avqust 2025 14:52
Zelenski Donbasın Rusiya tərəfindən tezliklə işğal ediləcəyi barədə bəyanatları təkzib edib
Zelenski Donbasın Rusiya tərəfindən tezliklə işğal ediləcəyi barədə bəyanatları təkzib edib
21 avqust 2025 12:51
Zelenski Putinlə görüşün Avropa və ya Türkiyədə keçirilməsini mümkün hesab edir
Zelenski Putinlə görüşün Avropa və ya Türkiyədə keçirilməsini mümkün hesab edir
21 avqust 2025 12:41
Ukrayna Prezidenti: Moskva Kiyevlə sülh əldə etmək üçün danışıqlara can atmır
Ukrayna Prezidenti: Moskva Kiyevlə sülh əldə etmək üçün danışıqlara can atmır
21 avqust 2025 12:23

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi