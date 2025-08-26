“Poçta Rossii” rüsumlara görə ABŞ-yə bağlama qəbulunu dayandırır

“Poçta Rossii” tətbiq edilən rüsumlar səbəbindən ABŞ-yə mal göndərilməsi üçün qəbulu müvəqqəti dayandırır.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV dövlət şirkətinin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb.
Eyni zamanda qeyd olunur ki, məhdudiyyətlər məktubların göndərilməsinə təsir etməyəcək.
Daha əvvəl İsveçrə, Fransa və Yeni Zelandiyanın poçt xidmətləri oxşar qərarlar qəbul edərək yeni gömrük qaydalarına görə ABŞ-yə malların göndərilməsi dayandırıb, amma sənədlərin və ekspress bağlamaların çatdırılması davam edir.