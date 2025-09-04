İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Niderlandda yeniyetmə silsilə partlayışlarla əlaqədar saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 04 sentyabr, 2025
    • 00:13
    Niderlandda yeniyetmə silsilə partlayışlarla əlaqədar saxlanılıb

    Çərşənbə günü gecə Niderlandın paytaxtı Amsterdamda polis ötən həftə silsilə partlayışların baş verdiyi şəhər küçələrindən birində partlayıcı qurğu tapdıqdan sonra 14 yaşlı yeniyetməni saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NOS telekanalı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, saxlanılan şəxs detonatoru binalardan birinin yaxınlığında işə salmağa cəhd edib, lakin partlayış baş verməyib. Hadisə yerinə Niderlandın Müdafiə Nazirliyinin Minalardan Təmizləmə Xidməti cəlb olunub və onun mütəxəssisləri təhlükəli obyekti müsadirə edib.

    Yayım korporasiyası xatırladıb ki, ötən həftənin sonundan bu küçədə artıq üç partlayış baş verib. Onlar yerli yanğınlara səbəb olub, hadisələr zamanı heç kim xəsarət almayıb.

    Amsterdam Bələdiyyəsi də öz növbəsində bu küçənin ərazisində bir ay müddətinə müşahidə kameralarının quraşdırılması barədə qərar qəbul edib.

    Niderland partlayış Yeniyetmə
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Нидерландах задержали подростка после серии взрывов в Амстердаме

    Son xəbərlər

    01:13

    Tramp polşalı həmkarını G20-nin 2026-cı ildə keçiriləcək sammitinə dəvət edib

    Digər ölkələr
    01:07

    Zelenski Ukrayna üçün "Koreya ssenarisini" güman edir

    Digər ölkələr
    00:48

    BMT ABŞ ilə Fələstin nümayəndə heyəti üçün viza məsələsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    00:34

    BMT: İsrailin Qəzzadakı əməliyyatları nəticəsində azı 21 min uşaq əlil olub

    Digər ölkələr
    00:24
    Foto

    Cəlilabadda evdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    00:13

    Niderlandda yeniyetmə silsilə partlayışlarla əlaqədar saxlanılıb

    Digər ölkələr
    00:04

    Portuqaliyada funikulyor qəzası nəticəsində 15 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:58

    Ucarda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    23:49

    KİV: ABŞ Argentina ilə vizasız gediş-gəlişi dayandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti