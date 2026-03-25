    • 25 mart, 2026
    • 15:31
    Netanyahu təhlükəsizlik kabinetinin iclasını keçirəcək

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu bu gün axşam məhdud sayda müşavirlərlə təhlükəsizlik məsələlərinə dair iclas keçirəcək, daha sonra isə təhlükəsizlik kabinetini çağıracaq.

    Bu barədə "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir.

    Nəşr baş nazirin ofisinə istinadən qeyd edib ki, kabinetin iclası "bütün əməliyyatlar teatrına" həsr olunacaq.

    Bu müzakirələr müharibənin dayandırılması ilə bağlı ABŞ və İran arasında mümkün danışıqlara dair bəyanatlar fonunda keçiriləcək.

    Benyamin Netanyahu ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdə eskalasiya ABŞ-İran danışıqları
    Нетаньяху проведет в среду вечером заседание кабинета безопасности
    Netanyahu to hold Security Cabinet meeting Wednesday evening

    Son xəbərlər

    16:26

    Aİ Ukraynaya qarşı təcavüz üzrə xüsusi tribunalın təsisçisi olacaq

    Digər ölkələr
    16:22
    Foto
    Video

    Göyçayda qamışlıq və yabanı kolluq ərazidə yanğın olub

    Hadisə
    16:21

    İsraildə ehtiyatda olan 400 minədək hərbçi orduya çağırılacaq

    Digər ölkələr
    16:20

    Marta Kos: Aİ-yə iqtisadi inteqrasiya üçün tələb olunan islahatlar ona üzvlük qədər çətindir

    Digər ölkələr
    16:15

    Konor Makqreqor dörd illik fasilədən sonra oktaqona qayıtdığını açıqlayıb

    Fərdi
    16:14

    Azərbaycanda polad boru istehsalı 11 % azalıb

    Sənaye
    16:14

    Rusiya Yaxın Şərqdəki müharibəyə görə enerji resurslarının tədarük zəncirlərini dəyişir

    Energetika
    16:05

    Numan Kurtulmuş: Cənubi Qafqazda davamlı sülhün təmini regional kommunikasiyaları gücləndirəcək

    Xarici siyasət
    16:04

    İsrail İranın yeganə sualtı tədqiqat mərkəzinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti