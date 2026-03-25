Netanyahu təhlükəsizlik kabinetinin iclasını keçirəcək
İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu bu gün axşam məhdud sayda müşavirlərlə təhlükəsizlik məsələlərinə dair iclas keçirəcək, daha sonra isə təhlükəsizlik kabinetini çağıracaq.
Nəşr baş nazirin ofisinə istinadən qeyd edib ki, kabinetin iclası "bütün əməliyyatlar teatrına" həsr olunacaq.
Bu müzakirələr müharibənin dayandırılması ilə bağlı ABŞ və İran arasında mümkün danışıqlara dair bəyanatlar fonunda keçiriləcək.
Son xəbərlər
16:26
Aİ Ukraynaya qarşı təcavüz üzrə xüsusi tribunalın təsisçisi olacaqDigər ölkələr
16:22
Foto
Video
Göyçayda qamışlıq və yabanı kolluq ərazidə yanğın olubHadisə
16:21
İsraildə ehtiyatda olan 400 minədək hərbçi orduya çağırılacaqDigər ölkələr
16:20
Marta Kos: Aİ-yə iqtisadi inteqrasiya üçün tələb olunan islahatlar ona üzvlük qədər çətindirDigər ölkələr
16:15
Konor Makqreqor dörd illik fasilədən sonra oktaqona qayıtdığını açıqlayıbFərdi
16:14
Azərbaycanda polad boru istehsalı 11 % azalıbSənaye
16:14
Rusiya Yaxın Şərqdəki müharibəyə görə enerji resurslarının tədarük zəncirlərini dəyişirEnergetika
16:05
Numan Kurtulmuş: Cənubi Qafqazda davamlı sülhün təmini regional kommunikasiyaları gücləndirəcəkXarici siyasət
16:04