İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Netanyahu: 48 israilli girovdan 20-nin sağ olduğuna inanıram

    Digər ölkələr
    • 29 sentyabr, 2025
    • 00:23
    Netanyahu: 48 israilli girovdan 20-nin sağ olduğuna inanıram

    İsrail Baş nazir Binyamin Netanyahu Qəzzadakı girovlardan 20-nin hələ də sağ olduğuna inandığını qeyd eidb.

    "Report"un məlumatına görə, Netanyahu bu barədə "Fox News" telekanalına verdiyi müsahibədə danışıb.

    HƏMAS tərəfindən saxlanılan 48 girovdan 20-nin hələ də sağ olduğuna inanıb-inanmadığı soruşulduqda baş nazir cavab verib: "Bəli, inanıram."

    "O girovların hamısını – sağ və ölü olanları azad etmək öhdəliyimiz var," – deyə o əlavə edib.

    "İndi dünyadakı hər bir ölkə HƏMAS-a bir şey deməlidir: "Girovların hamısını azad edin və silahlarınızı yerə qoyun. Əgər bunu etsəniz, müharibə dərhal sona çata bilər", – deyə Netanyahu vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, sentyabrın 29-da Netanyahunun ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşü planlaşdırılır.

    Binyamin Netanyahu İsrail HƏMAS

    Son xəbərlər

    00:37

    Moldovadakı parlament seçkilərində səslərin 60 faizi sayılıb, Sandunun partiyası liderdir - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    00:23

    Netanyahu: 48 israilli girovdan 20-nin sağ olduğuna inanıram

    Digər ölkələr
    23:53

    "Barselona" İspaniya çempionatında birinci pilləyə yüksəlib

    Futbol
    23:28
    Foto

    İlham Əliyev III MDB Oyunlarının açılış mərasimindən paylaşım edib

    Daxili siyasət
    22:50

    ABŞ-də kilsədə baş verən atışmada bir nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:23

    III MDB Oyunları: Azərbaycan medal sıralamasında 4-cü pillədə qərarlaşıb

    Fərdi
    22:18
    Foto
    Video

    Prezident və xanımı Gəncədə III MDB Oyunlarının açılış mərasimini izləyiblər - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    22:11

    Tramp: Qəzza ilə bağlı danışıqlar yekun mərhələdədir

    Digər ölkələr
    21:54

    Türkiyənin Kütahya vilayətindəki zəlzələdən sonra 6 afterşok qeydə alınıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti