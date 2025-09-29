Netanyahu: 48 israilli girovdan 20-nin sağ olduğuna inanıram
Digər ölkələr
- 29 sentyabr, 2025
- 00:23
İsrail Baş nazir Binyamin Netanyahu Qəzzadakı girovlardan 20-nin hələ də sağ olduğuna inandığını qeyd eidb.
"Report"un məlumatına görə, Netanyahu bu barədə "Fox News" telekanalına verdiyi müsahibədə danışıb.
HƏMAS tərəfindən saxlanılan 48 girovdan 20-nin hələ də sağ olduğuna inanıb-inanmadığı soruşulduqda baş nazir cavab verib: "Bəli, inanıram."
"O girovların hamısını – sağ və ölü olanları azad etmək öhdəliyimiz var," – deyə o əlavə edib.
"İndi dünyadakı hər bir ölkə HƏMAS-a bir şey deməlidir: "Girovların hamısını azad edin və silahlarınızı yerə qoyun. Əgər bunu etsəniz, müharibə dərhal sona çata bilər", – deyə Netanyahu vurğulayıb.
Qeyd edək ki, sentyabrın 29-da Netanyahunun ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşü planlaşdırılır.
Son xəbərlər
00:37
Moldovadakı parlament seçkilərində səslərin 60 faizi sayılıb, Sandunun partiyası liderdir - YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
00:23
Netanyahu: 48 israilli girovdan 20-nin sağ olduğuna inanıramDigər ölkələr
23:53
"Barselona" İspaniya çempionatında birinci pilləyə yüksəlibFutbol
23:28
Foto
İlham Əliyev III MDB Oyunlarının açılış mərasimindən paylaşım edibDaxili siyasət
22:50
ABŞ-də kilsədə baş verən atışmada bir nəfər ölüb, 9 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
22:23
III MDB Oyunları: Azərbaycan medal sıralamasında 4-cü pillədə qərarlaşıbFərdi
22:18
Foto
Video
Prezident və xanımı Gəncədə III MDB Oyunlarının açılış mərasimini izləyiblər - YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
22:11
Tramp: Qəzza ilə bağlı danışıqlar yekun mərhələdədirDigər ölkələr
21:54