İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    NATO Baş katibi: Trampla Qrenlandiya məsələsi ilə bağlı danışıqlar məxfilik şəraitində aparılmalıdır

    Digər ölkələr
    • 21 yanvar, 2026
    • 15:12
    NATO Baş katibi: Trampla Qrenlandiya məsələsi ilə bağlı danışıqlar məxfilik şəraitində aparılmalıdır

    NATO-nun Baş katibi Mark Rütte bildirib ki, hazırda ABŞ Prezidenti Donald Trampla Qrenlandiya məsələsi ilə bağlı gərginliyin həll edilməsi üzərində işləyirlər, lakin danışıqlar ciddi məxfilik şəraitində aparılmalıdır.

    "Report" "Sky News"ə istinadən xəbər verir ki, M.Rütte bunu Davosda panel müzakirəsində çıxış edərkən deyib.

    "Əmin ola bilərsiniz ki, mən bu məsələ üzərində pərdə arxasında işləyirəm, lakin bunu açıq şəkildə edə bilmərəm", - o bildirib.

    M.Rütte hesab edir ki, Qrenlandiya ətrafında gərginlik Avropanı və ABŞ-ni Ukraynadan yayındırmamalıdır.

    "Prioritet məsələ Ukrayna olmalıdır, bu, Avropa və ABŞ-nin təhlükəsizliyi üçün son dərəcə vacibdir. Onun (Ukraynanın - red.) indi, sabah və birigün bizim dəstəyimizə ehtiyacı var", - o vurğulayıb.

    Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp fevralda Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almaniya, Böyük Britaniya, Niderland və Finlandiyadan göndərilən mallara 10 % rüsum tətbiq ediləcəyini elan edib. Rüsum daha sonra 25 %-ə qədər artırılacaq və Birləşmiş Ştatlar tərəfindən Qrenlandiyanın satın alınması haqqında müqavilə imzalanana qədər qüvvədə qalacaq.

    Donald Tramp Mark Rütte Qrenlandiya
    Рютте: НАТО "за кулисами" работает по спору вокруг Гренландии

    Son xəbərlər

    15:53

    Nazirlər Kabinetinin aktlarının rəsmi dərc edilməsi Qaydası barədə Qərarda dəyişiklik edilib

    Daxili siyasət
    15:50

    IEA: Azərbaycan dekabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 90 min barel geri qalıb

    Energetika
    15:50
    Foto
    Video

    Dərnəgüldəki obyektdə baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB-9

    Hadisə
    15:49

    Naxçıvanda yük və sərnişin daşınması artıb

    İnfrastruktur
    15:47

    İcbari tibbi sığorta üzrə Xidmətlər Zərfində dəyişiklik edilib

    Sağlamlıq
    15:46

    İngiltərə klubu "Roma"dakı futbolçusunu geri qaytarıb

    Futbol
    15:45

    Naxçıvanda orta aylıq əməkhaqqı 5 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    15:43

    Naxçıvan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 45 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    15:42

    Ekspert: Ermənistanla Azərbaycan arasında normal münasibətlər nəqliyyat sistemlərinin inkişafı üçün imkanlar yaradacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti