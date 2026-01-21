Рютте: НАТО "за кулисами" работает по спору вокруг Гренландии

Генеральный секретарь НАТО Марком Рютте заявил, что НАТО в настоящее время работает над урегулированием напряженности с президентом США Дональдом Трампом по вопросу Гренландии, но переговоры должны вестись в условиях строгой секретности.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом Рютте заявил выступая на панельной дискуссии в Давосе.

"Можете быть уверены, что я работаю над этим вопросом за кулисами, но не могу делать это публично", - сказал он.

Рютте считает, что напряженность вокруг Гренландии не должна отвлекать Европу и США от Украины.

"Приоритетной задачей должна быть Украина, это крайне важно для безопасности Европы и США. Ей (Украине - ред.) нужна наша поддержка сейчас, завтра и послезавтра", - подчеркнул он.

Отметим, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Трамп 17 января объявил, что введет с февраля пошлины в 10% для ряда европейских стран, выступающих в поддержку Дании и Гренландии. По его словам, с 1 июня 2026 года пошлины для этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".