Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Рютте: НАТО "за кулисами" работает по спору вокруг Гренландии

    Другие страны
    • 21 января, 2026
    • 14:54
    Рютте: НАТО за кулисами работает по спору вокруг Гренландии

    Генеральный секретарь НАТО Марком Рютте заявил, что НАТО в настоящее время работает над урегулированием напряженности с президентом США Дональдом Трампом по вопросу Гренландии, но переговоры должны вестись в условиях строгой секретности.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, об этом Рютте заявил выступая на панельной дискуссии в Давосе.

    "Можете быть уверены, что я работаю над этим вопросом за кулисами, но не могу делать это публично", - сказал он.

    Рютте считает, что напряженность вокруг Гренландии не должна отвлекать Европу и США от Украины.

    "Приоритетной задачей должна быть Украина, это крайне важно для безопасности Европы и США. Ей (Украине - ред.) нужна наша поддержка сейчас, завтра и послезавтра", - подчеркнул он.

    Отметим, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Трамп 17 января объявил, что введет с февраля пошлины в 10% для ряда европейских стран, выступающих в поддержку Дании и Гренландии. По его словам, с 1 июня 2026 года пошлины для этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

    США Дональд Трамп Марк Рютте Генсек НАТО Гренландия Украина российско-украинская война Всемирный экономический форум (WEF) - 2026

    Последние новости

    15:06

    Экономика Нахчывана выросла почти на 4%

    Финансы
    15:05

    Кутай Дурна: "SOCAR Карбамид" покрывает 100% внутренних потребностей

    Энергетика
    14:55

    Посол-нерезидент Монголии в Азербайджане проведет ряд встреч в Баку

    Внешняя политика
    14:54

    В Новосибирске рухнула крыша торгового центра, есть пострадавшие

    Другие страны
    14:54

    Рютте: НАТО "за кулисами" работает по спору вокруг Гренландии

    Другие страны
    14:49

    Азербайджан входит в число стран, формирующих основной доход от туризма для Грузии

    В регионе
    14:48

    Венгрия направит $304 млн на поддержку ресторанного бизнеса

    Другие страны
    14:47

    В Азербайджане сумма обязательных страховых взносов на недвижимость может измениться

    Финансы
    14:44

    Египет принял приглашение Трампа войти в состав Совета мира

    Другие страны
    Лента новостей