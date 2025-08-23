Haqqımızda

Narendra Modi: Hindistanın əvvəlki hökumətləri texnologiya və sənaye fürsətlərini əldən buraxıb

Hindistan 2014-cü ildən bəri heç bir fürsəti qaçırmamağı seçdi. 
23 avqust 2025 21:39
Narendra Modi: Hindistanın əvvəlki hökumətləri texnologiya və sənaye fürsətlərini əldən buraxıb

Hindistan 2014-cü ildən bəri heç bir fürsəti qaçırmamağı seçdi.

"Report" "Times of İndia"ya istinadən xəbər verir ki, bunu "The Economic Times World Leaders" Forumunda çıxış edən Hindistanın Baş naziri Narendra Modi deyib.

N.Modi özündən əvvəlki hökuməti tənqid edərək onların bir çox fürsəti qaçırdığını bildirib:

"Gündəlik söhbətlərimizdə biz tez-tez bir ifadə işlədirik: "avtobusu qaçırmaq", yəni fürsət gəlir, amma bizi keçib gedir. Ölkəmizdə əvvəlki hökumətlər dövründə texnologiya və sənaye imkanları belə əldən çıxdı. Mən bu gün buraya kimisə tənqid etmək üçün gəlməmişəm. Lakin demokratiyada bəzən müqayisələr aparmaq vəziyyəti daha aydın edir", - deyə baş nazir qeyd edib.

N.Modi vurğulayıb ki, əvvəlki hökumətlər milləti seçki bazası siyasətinə bağlı saxlayıb:

"Onların düşüncəsi seçkilərdən kənara çıxmırdı. Onlar inanırdılar ki, qabaqcıl texnologiya yaratmaq inkişaf etmiş ölkələrin işidir. Nə vaxt lazım olsa, biz sadəcə onu onlardan idxal edəcəyik. Məhz bu səbəbdən ölkəmiz illər boyu başqalarından geri qaldı".

"Buna görə də 2014-cü ildən sonra Hindistan yanaşmasını dəyişdi. Hindistan qərara aldı ki, biz heç bir fürsəti qaçırmayacağıq. Əksinə, biz sürücü yerində oturacağıq və irəliləyəcəyik", - deyə o əlavə edib.

Baş nazir öz dövründə iqtisadi artımın nəzərəçarpacaq dərəcədə bərpa olunduğunu bildirib. O, gücləndirilmiş bank sistemlərini, aşağı inflyasiyanı, azaldılmış faiz dərəcələrini Hindistanın iqtisadi dayanıqlılığının əlamətləri adlandırıb.

