    Myanmada paraplandan atılan bombalar nəticəsində 40 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2025
    • 13:12
    Myanmada paraplandan atılan bombalar nəticəsində 40 nəfər ölüb

    Myanmada festival zamanı naməlum şəxslər paraplandan bombalar atıb, nəticədə 40 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, ölənlər arasında uşaqlar da var.

    Bundan əlavə, 80 nəfər yaralanıb.

    Yüzlərlə insan Myanmada bədrlənmiş ay festivalında iştirak etmək üçün toplaşıb, eyni zamanda xunta əleyhinə nümayiş keçirib. Məhz o vaxt festivalın təşkilatçıları izdihamın mərkəzinə doğru uçan paraplan görüblər.

    Myanma Festival Bomba
    В Мьянме с параплана сбросили бомбы во время фестиваля, погибли 40 человек
    Myanmar junta strike kills dozens at festival protest

