В Мьянме с параплана сбросили бомбы во время фестиваля, погибли 40 человек
Другие страны
- 08 октября, 2025
- 12:57
Неизвестные сбросили бомбы с параплана во время буддийского фестиваля Тадингьют в Мьянме, в результате чего погибли 40 человек.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Отмечается, что среди погибших есть и дети, но их число не указывается.
Кроме того, 80 человек получили ранения.
Сотни людей собрались в Мьянме для участия в фестивале полнолуния, совмещенного с демонстрацией против хунты. Именно тогда организаторы фестиваля заметили параплан, летящий в центр толпы и успели предупредить присутствующих. Примерно треть толпы к моменту первых взрывов бомб успела разбежаться.
