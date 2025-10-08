В Мьянме с параплана сбросили бомбы во время фестиваля, погибли 40 человек

Неизвестные сбросили бомбы с параплана во время буддийского фестиваля Тадингьют в Мьянме, в результате чего погибли 40 человек.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что среди погибших есть и дети, но их число не указывается.

Кроме того, 80 человек получили ранения.

Сотни людей собрались в Мьянме для участия в фестивале полнолуния, совмещенного с демонстрацией против хунты. Именно тогда организаторы фестиваля заметили параплан, летящий в центр толпы и успели предупредить присутствующих. Примерно треть толпы к моменту первых взрывов бомб успела разбежаться.