Müharibədə əsir və itkin düşənlərin ailə üzvləri Kiyevdə aksiya keçiriblər
- 01 may, 2026
- 14:34
Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə, Rusiya ilə müharibədə əsir və itkin düşənlərin ailə üzvləri aksiyalar keçiriblər.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, paytaxtın bir sıra mərkəzi küçələrində baş tutan dinc aksiyalarda, iştirakçılar hakimiyyətdən və beynəlxalq təşkilatlardan itkin və əsir düşən yaxınlarının tapılmasını və ya dəyişdirilməsini tələb ediblər.
00:20
