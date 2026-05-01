Родственники военнопленных и пропавших без вести провели акцию в Киеве

В Киеве родственники военнопленных и пропавших без вести военнослужащих провели мирные акции, требуя от властей активизировать усилия по поиску и обмену своих близких.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, протестные мероприятия прошли на ряде центральных улиц украинской столицы.

Участники акций обратились с призывами как к украинским властям, так и к международным организациям с требованием активизировать работу по розыску пропавших без вести и ускорить процедуры обмена военнопленными.