Родственники военнопленных и пропавших без вести провели акцию в Киеве
- 01 мая, 2026
- 15:31
В Киеве родственники военнопленных и пропавших без вести военнослужащих провели мирные акции, требуя от властей активизировать усилия по поиску и обмену своих близких.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, протестные мероприятия прошли на ряде центральных улиц украинской столицы.
Участники акций обратились с призывами как к украинским властям, так и к международным организациям с требованием активизировать работу по розыску пропавших без вести и ускорить процедуры обмена военнопленными.
