İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    MSK sədri: Moldovada seçki məntəqələri açılan zaman insident baş verməyib

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2025
    • 09:40
    MSK sədri: Moldovada seçki məntəqələri açılan zaman insident baş verməyib

    Moldovada parlament seçkiləri keçirilir, seçki məntəqələri səsvermə üçün açılan zaman insident baş verməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Anjelika Karaman bildirib.

    "Ölkəmizdə və xaricdə bütün seçki məntəqələri səhər saat 8:00-da (Bakı vaxtı ilə - Red) açılıb və səsvermə insidentsiz başlayıb", - deyə o brifinq zamanı bildirib.

    Mərkəzi Seçki Komissiyası parlament seçkilərində səsvermə prosesinin sadələşdirilməsi üçün Moldovada və xaricdə 30 seçki məntəqəsində həm kağız, həm də elektron seçici siyahılarından istifadə edir.

    Qeyd edək ki, parlament seçkilərində 14 partiya, 4 blok və 4 müstəqil namizəd iştirak edir. Parlament seçkilərini 3423 yerli və xarici müşahidəçi izləyir ki, onlardan 2496 nəfəri yerli, 912-si isə xarici müşahidəçidir.

    Son xəbərlər

    10:55

    Rusiyanın Kiyevə kütləvi hücumu nəticəsində iki nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    10:43

    Azərbaycan millisi III MDB Oyunlarında 37 boksçu ilə təmsil olunacaq

    Komanda
    10:39

    III MDB Oyunları: Üzgüçülükdə növbəti yarışlar keçirilib, Azərbaycan təmsilçisi bürünc medal əldə edib

    Fərdi
    10:33

    Talaçaydan sel keçir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:29

    Ombudsman Aparatı tərəfindən informasiya əldə etmək hüququ ilə bağlı videoçarx hazırlanıb

    Daxili siyasət
    10:27
    Foto

    Sumqayıtda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib

    Hadisə
    10:16
    Foto

    Azərbaycanda keçirilən III MDB Oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olub

    Fərdi
    10:07

    Yaponiya bankı kişi işçilər üçün atalıq məzuniyyətini məcburi edəcək

    Digər ölkələr
    09:55
    Foto

    Azərbaycanda səfərdə olan türkiyəli rektorlar Zəfər parkını ziyarət ediblər

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti