    Misirdə turist avtobusu yük maşını ilə toqquşub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 11 noyabr, 2025
    • 12:10
    Misirin Qırmızı Dəniz əyalətində turist avtobusu yük maşını ilə toqquşub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV-lər Ras-Qarib şəhərinin prokurorluğuna istinadən məlumat yayıb.

    Qəza nəticəsində iki nəfər ölüb, daha 39 nəfər yaralanıb.

    İlkin araşdırmalara görə, zərərçəkənlər arasında 27 rusiyalı, 2 litvalı, 7 finlandiyalı, 3 misirli (iki sürücü və turist bələdçisi) var. Yaralılar tibbi yardım üçün Ras-Qarib xəstəxanasına çatdırılıblar.

    Misir Yol qəzası
    В Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие и около 40 пострадавших
    Two dead, dozens injured in tourist bus crash in Egypt's Red Sea region

