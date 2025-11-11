В Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие и около 40 пострадавших
- 11 ноября, 2025
- 11:57
В египетской провинции Красное море туристический автобус столкнулся с грузовиком на дороге Рас-Гариб - Хургада.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на прокуратуру города Рас-Гариб.
Согласно информации, автобус перевозил туристическую группу из Хургады для посещения археологических и туристических объектов в рамках туристической программы Каира.
В результате аварии погибли два человека, еще 39 получили ранения. По данным предварительного расследования, среди пострадавших - 27 россиян, 2 литовца, 7 финнов, 3 египтянина (два водителя и туристический гид). Пострадавшие доставлены в больницу Рас-Гариб для оказания медицинской помощи и наблюдения.
Первичный осмотр показал значительные повреждения передней части автобуса.
Прокуратура назначила экспертов по дорожному движению для проведения осмотра и подготовки технического отчета о причинах и обстоятельствах аварии.