В Египте автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие и около 40 пострадавших

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 11:57
    В египетской провинции Красное море туристический автобус столкнулся с грузовиком на дороге Рас-Гариб - Хургада.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на прокуратуру города Рас-Гариб.

    Согласно информации, автобус перевозил туристическую группу из Хургады для посещения археологических и туристических объектов в рамках туристической программы Каира.

    В результате аварии погибли два человека, еще 39 получили ранения. По данным предварительного расследования, среди пострадавших - 27 россиян, 2 литовца, 7 финнов, 3 египтянина (два водителя и туристический гид). Пострадавшие доставлены в больницу Рас-Гариб для оказания медицинской помощи и наблюдения.

    Первичный осмотр показал значительные повреждения передней части автобуса.

    Прокуратура назначила экспертов по дорожному движению для проведения осмотра и подготовки технического отчета о причинах и обстоятельствах аварии.

    Misirdə turist avtobusu yük maşını ilə toqquşub, ölənlər var
    Two dead, dozens injured in tourist bus crash in Egypt's Red Sea region

    Лента новостей