    Misirə vizanın qiyməti artıb

    • 02 dekabr, 2025
    • 21:36
    Misirə vizanın qiyməti artıb

    Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi ölkəyə giriş vizalarının haqqını 20 dollardan 45 dollara qaldırılmasına dair göstəriş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Misir liderinin fərmanında deyilir.

    Sənəddə qeyd olunub ki, noyabrın 30-da imzalanmış fərman imzalandıqdan bir gün sonra qüvvəyə minib.

