Misirə vizanın qiyməti artıb
Digər ölkələr
- 02 dekabr, 2025
- 21:36
Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi ölkəyə giriş vizalarının haqqını 20 dollardan 45 dollara qaldırılmasına dair göstəriş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Misir liderinin fərmanında deyilir.
Sənəddə qeyd olunub ki, noyabrın 30-da imzalanmış fərman imzalandıqdan bir gün sonra qüvvəyə minib.
