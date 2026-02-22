İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Komanda
    • 22 fevral, 2026
    • 19:08
    Gəncə Azərbaycan Kubokunun qalibi olub

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi bəlli olub.

    "Report"un məlumatına görə, final oyununda "Sabah" və "Gəncə" komandaları üz-üzə gəliblər

    Bakı İdman Sarayında keçirilən qarşılaşma "Gəncə"nin 89:82 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ildə NTD klubu Azərbaycan Kubokunun qalibi olub.

