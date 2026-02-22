"Gəncə" Azərbaycan Kubokunun qalibi olub
Komanda
- 22 fevral, 2026
- 19:08
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun qalibi bəlli olub.
"Report"un məlumatına görə, final oyununda "Sabah" və "Gəncə" komandaları üz-üzə gəliblər
Bakı İdman Sarayında keçirilən qarşılaşma "Gəncə"nin 89:82 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, 2025-ci ildə NTD klubu Azərbaycan Kubokunun qalibi olub.
