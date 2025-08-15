Haqqımızda

Malidə bir qrup hərbi qulluqçu və bir fransız agent saxlanılıb

Malidə bir qrup hərbi qulluqçu və bir fransız agent saxlanılıb Malidə aralarında iki generalın da olduğu bir qrup hərbi qulluqçu ölkədə daxili vəziyyəti pozmağa cəhd ittihamı, həmçinin Fransa vətəndaşı Fransa kəşfiyyatına işləməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb.
Digər ölkələr
15 avqust 2025 14:46
Malidə bir qrup hərbi qulluqçu və bir fransız agent saxlanılıb

Malidə aralarında iki generalın da olduğu bir qrup hərbi qulluqçu ölkədə daxili vəziyyəti pozmağa cəhd ittihamı, həmçinin Fransa vətəndaşı Fransa kəşfiyyatına işləməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Əl-Cəzirə” yazıb.

“Keçid hökuməti ölkənin dövlət institutlarının sabitliyini pozmağa yönəlmiş cinayət əməlləri ilə əlaqədar silahlı qüvvələrdə və təhlükəsizlik orqanlarında marjinal elementlərin kiçik bir qrupunun həbsi barədə ictimaiyyəti məlumatlandırır”, - deyə təhlükəsizlik naziri Daud Əli Mohamedin televiziya ilə çıxışında bildirib.

Nazirin sözlərinə görə, saxlanılanlar arasında iki general da var. O qeyd edib ki, hərbçilər və mülki şəxslər arasındakı hakimiyyət əleyhdarları xarici dövlətlərdən dəstək alıb.

Həmçinin Fransa vətəndaşı Yan Kristian Bernar Vizilye Fransa kəşfiyyatına işləməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb.

Nazir bildirib ki, əlbir olan şəxslər avqustun 1-dən fəaliyyətə başlayıblar, lakin hazırda vəziyyət nəzarət altındadır.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Group of military officers and French spy detained in Mali
Rus versiyası В Мали задержали группу военных и французского агента

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi